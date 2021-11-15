Karaman'da Yunus Emre hatıra parası tanıtıldı - Son Dakika

Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) tarafından UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesi dolayısıyla bastırılacak "Yunus Emre Hatıra Parası"nın tanıtımı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yunus Emre Camisi bahçesinde düzenlenen programda, bu yılın Yunus Emre Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Yunus Emre için ne yapılsa az olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Çeşitli platformlarda neler yapacağımızı tartıştık. Sonuçta KAREV tarafından çok güzel bir çalışma ortaya kondu. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan tarafından da almış olduğumuz büyük destekle sonuçta ürettiğimiz bu parayla Karaman'ın gerçekten de Yunus'un şehri olduğunu bir noktada ispat etmiş olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Yunus Emre için ne yapsak yetmez. Gerçekten de yetmez. Bizim bugün yaptıklarımız yarın yapacağımızın teminatıdır. Yarın çok daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum. Hiçbir parti gözetmeksizin hep birlikte burada bir arada bulunmamız bunun en güzel göstergesi. Ben bunu bir başlangıç, bir milat olarak görüyorum."

KAREV Başkanı Veli Bozkır da Yunus Emre Yılı ilan edilmesinin ardından kalıcı eserler bırakmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bozkır, "Önce 'Hatıra para üzerinde neler olsun?' bunu değerlendirdik. Tabii ki Yunus Emre Türbesi olmazsa olmaz. Bir diğer unsur Yunus Emre Divanı Karaman nüshasının şehrimize kazandırılması, bu da çok kıymetli. Buna da çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu müjdeyi de Karaman'ımıza vereceğiz. Yunus Emre Divanı orijinal nüshasını Karaman'ımıza kazandıracağız. Hatıra para konusunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bozkır, hatıra parasının 2 bin adet altın, 3 bin adet de gümüş olarak basılacağını sözlerine ekledi.