Karaman'da Yurtlar Arası Satranç Turnuvası
1 saat önce
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yurtlararası Satranç Turnuvası Piri Reis Erkek Yurdu ve Nefise Sultan Kız Yurdu'nda başladı.
Karaman
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yurtlararası Satranç Turnuvası Piri Reis
Erkek Yurdu ve Nefise Sultan Kız Yurdu'nda başladı.
Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Yurtlar Arası Açık Genel ve Açık Kızlar Satranç turnuvası Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek
'in açılış hamlesi ile başladı.
Piri Reis Erkek Yurdu ve Nefise Sultan Kız Yurdu'ndaki müsabakalarda 70 öğrenci birincilik için mücadele edecek.
5 tur üzerinden oynanacak müsabakalarda kategorilerinde dereceye girenler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Yurtlararası Satranç Turnuvası'nda Karaman'ı temsil edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:17 Kaynak: AA
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