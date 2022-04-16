Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı

16.04.2022 14:44
Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesiyle (TAKEP) Karaman Merkez ilçede 12 bin kilogram kuru fasulye, Kazımkarabekir ilçesinde 14 bin kilogram nohut ile İl Özel İdaresinin Kırsal Alanda Nohut Üretimini Destekleme Projesi kapsamında da 20 bin 350 kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi

Törene, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, İl Genel Meclis Üyeleri, STK Başkanları ile üreticiler katıldı.

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Kazımkarabekir, Karaman Merkez, Karaman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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