Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika

Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi

12.04.2021 13:20
Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi, System.String[]

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde maske ve temizlik kuralları ile birlikte ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kontroller sonucunda kusurlu görülen işyerleri uyarılırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi
Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi
Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi
Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika


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