Olay, saat 10.00 sıralarında, Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin A., evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K. üzerindeki bıçakla Hayrettin A.'yı 2 yerinden bıçakladı. Hayrettin A. da belindeki tabancayı çekip Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kavgada birbirlerini bıçak ve silahla yaraladılar - Son Dakika

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