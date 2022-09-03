KARAMAN'da Zekeriya K. (67), kavga ettiği husumetlisi Hayrettin A.'yı (58) bıçakladı. Hayrettin A. da tabancayla Zekeriya K.'yi vurdu. Ağır yaralanan 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin A., evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K. üzerindeki bıçakla Hayrettin A.'yı 2 yerinden bıçakladı. Hayrettin A. da belindeki tabancayı çekip Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hayrettin A. ve Zekeriya K.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayın yaşandığı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatıp inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kavgada birbirlerini bıçak ve silahla yaraladılar - Son Dakika