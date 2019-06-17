Son Dakika Haberleri: Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak

5 dakika önce

Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarı üzerine belediye tarafından yeni kavşak yapıldı.

Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak, System.String[]
Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarı üzerine belediye tarafından yeni kavşak yapıldı.

Yapılan yeni kavşakla ilgili yazılı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehir içi ulaşımda yayaların güvenliği ve trafik akışının daha rahat seyretmesi amacı ile yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kalaycı, açıklamasının devamında, "İlimizde ulaşım, otopark ve trafik noktasında sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Şehrimizin kilit noktalarından biri olan Zeytin Dalı Bulvarı'nın Mara Yolu Caddesiyle kesiştiği noktada vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yeni bir kavşak çalışması yaptık. Buradaki uygulamanın trafiğin yoğun olduğu bu bölgedeki akışı rahatlatarak daha güvenli hale getireceğini umuyoruz. Diğer yandan yol çizgilerini ve uyarı sistemlerini de düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Hava şartlarından dolayı silinen ve yıpranan yaya geçitleri ekiplerimiz tarafından boyanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanması adına çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
Lütfü Savaş, Karaman
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]