Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak

Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarı üzerine belediye tarafından yeni kavşak yapıldı.

Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarı üzerine belediye tarafından yeni kavşak yapıldı.



Yapılan yeni kavşakla ilgili yazılı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehir içi ulaşımda yayaların güvenliği ve trafik akışının daha rahat seyretmesi amacı ile yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.



Kalaycı, açıklamasının devamında, "İlimizde ulaşım, otopark ve trafik noktasında sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Şehrimizin kilit noktalarından biri olan Zeytin Dalı Bulvarı'nın Mara Yolu Caddesiyle kesiştiği noktada vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yeni bir kavşak çalışması yaptık. Buradaki uygulamanın trafiğin yoğun olduğu bu bölgedeki akışı rahatlatarak daha güvenli hale getireceğini umuyoruz. Diğer yandan yol çizgilerini ve uyarı sistemlerini de düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Hava şartlarından dolayı silinen ve yıpranan yaya geçitleri ekiplerimiz tarafından boyanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanması adına çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KARAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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