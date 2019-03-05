Karaman'daki Arazi Cinayeti Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Karaman'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.
Karaman
'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) dün kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) tarafından arazi nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra jandarma tarafından evinde gözaltına alınan Bekir K., İl Jandarma
Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı. Bu sırada olay yerine gelen Mikail Dural'ın yakınları cinayet zanlısının evini taşlayarak tepki gösterdi. Jandarma tarafından güçlükle kalabalık dağıtılırken, evin pencerelerinde hasar oluştu. Jandarmadaki ifadesinin ardından cinayet zanlısı Bekir K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliye girişinde gazetecilerin sorusuna cevap veren cinayet zanlısı Bekir K. "İki yıldır beni tehdit ediyordu. Anamın yanında bana ana avrat küfretti, pişmanım" diyerek kendini savundu. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:29 Kaynak: İHA
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