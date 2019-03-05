Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Arazi Cinayeti Zanlısı Tutuklandı

Karaman'daki Arazi Cinayeti Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Karaman'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman'daki Arazi Cinayeti Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) dün kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) tarafından arazi nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra jandarma tarafından evinde gözaltına alınan Bekir K., İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı. Bu sırada olay yerine gelen Mikail Dural'ın yakınları cinayet zanlısının evini taşlayarak tepki gösterdi. Jandarma tarafından güçlükle kalabalık dağıtılırken, evin pencerelerinde hasar oluştu. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir K., mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı cezaevine kondu.

Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural ise öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, zanlının evinin, ölen şahsın yakınları tarafından tekrar taşlanmaması için güvenlik güçleri tedbir aldı. Zanlının evine giden yollar jandarma ekipleri tarafından tutuldu. Takviye amaçlı emniyetten TOMA ve çevik kuvvet ekibi istendi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti Trabzonspor Savunmaya Çözüm Arıyor

Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Arazi Cinayeti Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]