Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Bıçaklı Kavga

Karaman'daki Bıçaklı Kavga

52 dakika önce

Karaman'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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Karaman'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.


Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde çıkan bıçaklı kavgadan sonra kaçan Cihat C. ile Ertuğrul S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Zanlıları takibe alan ekipler, Ertuğrul S'yi eski sanayi sitesi içerisinde, kovalamacadan sonra gözaltına aldı. Polis ekiplerinden kaçan Cihat C. ise Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bir minibüsün altına girdi. Bıçağı boğazına dayayan zanlı, polis ekiplerinin minibüs çevresinden uzaklaşmasını istedi. Şüpheli, polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Armutlu İş Merkezi'nde Şevket Ozan Gülke (31), iki kişiyle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gülke, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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