Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Bıçaklı Kavga

Karaman'daki Bıçaklı Kavga

2 saat önce

Karaman'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Karaman'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Cihat Ceylan ve Ertuğrul Say, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.


Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Armutlu İş Merkezi'nde Şevket Ozan Gülke (31), Ceylan ve Say ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gülke, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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