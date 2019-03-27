Karaman'daki Bıçaklı Kavga
1 saat önce
Karaman'da bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Karaman
'da bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Y. (17) ve E.S.M (15) Karaman Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlılardan A.Y tutuklanırken, E.S.M adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Muhammet Yasin Kocaoğlu (18) bıçakla yaralanmış, yaralı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA
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