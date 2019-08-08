Son Dakika Haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'daki bıçaklı kavga

1 saat önce

Karaman'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Karaman'daki bıçaklı kavga, System.String[]
Karaman'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
C.A.Y. (20), M.Y. (18), E.K. (20), U.C. (19) ile R.E.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A.Y tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeltek Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada Beytullah Yanık hayatını kaybetmiş, C.A.Y, M.Y, E.K. ve U.C. yaralanmıştı.
Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 22:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]