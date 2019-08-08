Karaman'daki bıçaklı kavga
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Karaman'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:46 Kaynak: AA
'da 5 Ağustos'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişi yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
C.A.Y. (20), M.Y. (18), E.K. (20), U.C. (19) ile R.E.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A.Y tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeltek Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada Beytullah Yanık hayatını kaybetmiş, C.A.Y, M.Y, E.K. ve U.C. yaralanmıştı.
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