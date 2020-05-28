Karaman'daki camiler cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camiler, yarınki cuma namazına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Karaman'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak açık alanlar ve cami avluları belirlendi.

Kent genelinde belirlenen 62 camide, yarın cuma namazı kılınabilecek.

Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, camilerin çevresinde düzenleme çalışmasına başlandığı belirtildi.

Kent merkezindeki 62 caminin çevresinde ve avlusunda, belediye ekiplerinin kapsamlı çalışma gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ekipler, namaz kılınacak olan alanları tek tek yıkıyor, temizliyor ve dezenfekte ediyor. Yarın namaz vaktine kadar tüm çalışmalar tamamlanmış olacak." ifadesi kullanıldı.