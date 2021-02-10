Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı

10.02.2021 08:10
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

KARAMAN'da tekel bayi işleten Mehmet Öcal'ı (32), düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükten 96 gün sonra yakalanan ve tüfeği kullanan Mehmet A.(21), azmetrici olduğu öne sürülen Ali Ö.(37) ile olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

KARAMAN'da tekel bayi işleten Mehmet Öcal'ı (32), düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükten 96 gün sonra yakalanan ve tüfeği kullanan Mehmet A.(21), azmetrici olduğu öne sürülen Ali Ö.(37) ile olaya karışan 3 kişi tutuklandı. Saldırı sırasında çıkan silahlı çatışma ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen yıl 2 Kasım'da Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerini kapatmak üzere olan Mehmet Öcal, tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Öcal da, tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Yaralı Öcal, ihbar üzerine gelen  ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öcal, 6 gün süren yaşam mücadelesini sonucu hayatını kaybetti.

2 BİN 422 SAATLİK GÖRÜNTÜLÜ İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurdu. Özel ekip, saldırının bulunduğu bölge ve şüphelinin kaçtığı güzergahtaki 59 güvenlik kamera kayıtlarındaki 2 bin 422 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin, o bölgede yaklaşık 1 saat boyunca gezdiğini saptadı. Araçla keşif yapılmış olabileceği üzerinde duran  polis, aracın Mustafa Y.'ye (39) ait olduğunu,  içinde de  Mehmet A.(21) ve Abdurrahman E.'nin (37) olduğunu belirledi.

96 GÜN SONRA YAKALANDILAR

3 kişiyi teknik ve fiziki takibe alan polis, şüpheleri adeta adım adım izledi. Temasa geçtikleri kişileri, olay gününde giydikleri kıyafetlera varana kadar en ince ayrıntısına kadar tespit etti. 96 gün süren çalışmanın ardından Mustafa Y., Mehmet A., Abdurrahman E.,  Ali Ö.,  İlhan B.(33), Cihan B.(26) ve Murat G.'nin (34) aralarında bulunduğu 14 kişi  6 Şubat günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet A.'nın evinde 4 adet ruhsatsız tabanca, Cihan B.'nin evinden ise bir adet polis telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 7'si polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'VURMAMI SÖYLEDİ, VURDUM'

Polis, şüphelileri 3 gün boyunca çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulama sonucu olay günü tüfekle ateş ettiği belirlenen Mehmet A., suçunu itiraf etti. Mehmet Öcal'ı, Ali Ö.'nün vurmasını istediğini öne süren Mehmet A., ifadesinde, "Olay günü Ali Ö., bana aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet Öcal'ı vurmamı söyledi. Ben de tamam diyerek kabul ettim. Ali Ö.'nün iş yeri önünden Abdurrahman E. ve Mustafa Y. ile birlikte, Mustafa Y.'nin aracına binerek oradan ayrıldık. Aracı Abdurrahman E. kullanıyordu. Mehmet Öcal'ın iş yeri çevresine geldik. Burada yaklaşık 1.5 saat etrafı gözetleyip keşif yaptık. Mehmet Öcal'ın dükkanı kapatmasını bekledik. Ben daha sonra av tüfeğiyle birlikte araçtan indim. Mehmet Öcal, dükkanı kapatırken ona 2 el ateş edip hızla olay yerinden uzaklaştım. Ara sokakta beni bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtım"dedi.

TUTUKLANAN 5 KİŞİ, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan sorgulamanın ardından tüfeği kullanan Mehmet A., azmettiren kişinin de  Ali Ö. olduğu saptandı. 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 20 suç kaydı bulunan Mehmet A,  45 suç kaydı olan  Ali Ö.,  30 suç kaydı bulunan Abdurrahman E.,  44 suç olan Mustafa Y. ve 60 suç kaydı bulunan İlhan B. tutuklandı.  Cihan B. savcılıktaki ifadesinin ardından,  Murat G.  de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet Öcal, Karaman, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman'daki cinayetin 96 gün sonra yakalanan 5 zanlısı tutuklandı; çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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