Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da av tüfeği ile vurulduktan sonra otomobille hastaneye bırakılan ve daha sonra ölen şahsın katil zanlısı olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da av tüfeği ile vurulduktan sonra otomobille hastaneye bırakılan ve daha sonra ölen şahsın katil zanlısı olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.


Olay, 18 Ocak akşamı saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği ile kalbinin altından tek kurşunla vurulan Mehmet Demirhan'ı (46) bırakarak kaçtı. Şahısta silah yarası olduğunu fark eden hastane görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Ağır yaralı olan Demirhan, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Demirhan'ı bırakan şahısları bulabilmek için hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobilin plakasını tespit etti. Ekipler, kısa sürede Mehmet Demirhan'ı hastaneye bırakan kişilerin Cüneyt S. (25) ve Merve B. (27) olduğunu belirledi. Kayıplara karışan zanlıların izini adım adım süren polis, zanlıların Konya'da olduklarını saptadı. Zanlıların Konya'da saklandıkları eve dün gece operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak Karaman'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.


Ne sebepten dolayı cinayete kurban gittiği öğrenilemeyen Mehmet Demirhan ise önceki gün köyünde toprağa verildi. - KARAMAN

Mehmet Demirhan, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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