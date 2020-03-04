Karaman'daki deaş operasyonundaki 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Karaman'daki DEAŞ operasyonundaki 9 kişi adliyeye sevk edildi

KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgüte finas ve militan kazandırma faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürüldü. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüte finas ve militan kazandırma faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürüldü. Adreslerde yapılan aramada 13 cep telefonu ve 14 sim kart, yasak yayına ait 37 kitap, 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 bilgisayar ile çok sayıda dijital döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.