Son Dakika Haberleri: Karaman'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest

1 saat önce

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Karaman'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest, System.String[]
KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakıldı. 
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı. Şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve  Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi. Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Polis, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı MUĞLA Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler Son dakika! Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]