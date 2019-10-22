Son Dakika Haberleri: Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı
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Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

16 dakika önce

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı, Konya'da gözaltına alındı.

Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı, System.String[]

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı, Konya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Merkez Dereköy'de bulunan bir taş ocağında bulunan tır kantarı ve iş makineleri, yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne bağlı ekipler, çalınan malzemelerin, Konya'da bir hurdacıda olduğunu tespit etti.

Konya'ya giden ekipler, buradaki iş yerine düzenlediği operasyonda, çalınan malzemeleri ele geçirilirken, R.D, Ü.K, M.Z. ve H.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Karaman'a getirilen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Karaman, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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