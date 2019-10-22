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Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

1 saat önce

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı.

Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı, System.String[]

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Merkez Dereköy'deki bir taş ocağında bulunan tır kantarı ve iş makineleri çalındı.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne bağlı ekipler, çalınan malzemelerin Konya'da bir hurdacıda olduğunu tespit etti.


Konya'ya giden ekipler, çalınan malzemeleri hurdacı dükkanında ele geçirdi, R.D, Ü.K, M.Z. ve H.Y'yi yakaladı.


Gözaltına alınarak Karaman'a getirilen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Karaman, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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