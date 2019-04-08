Karaman'daki Kayıp Kadınla İlgili Soruşturma
30 dakika önce
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir kadının 18 ay önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir kadının 18 ay önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Savcılık tarafından 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan 33 yaşındaki Fatma Uyanık'ın bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında V.V, M.V, B.V, A.Ö. ve M.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uyanık'ın en son kamyonetinde görüldüğü iddia edilen V.V. ve babası M.V. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri, kayıp kadının telefonundan son sinyalin alındığı Tepeardı mevkisinde iz takip köpeğiyle arama yaptı.
Bölgede iş makineleriyle yapılan kazıda herhangi bir ize rastlanmadı.
Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma ve annesi Zahide Uyanık, 5 Ekim 2017'de evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitmişti. Anne Uyanık ilçeye dönmüş, kızı Fatma Uyanık'tan bir daha haber alınamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: AA
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