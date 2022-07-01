KARAMAN'DAKİ KAZADA YARALANMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KARAMAN'DAKİ KAZADA YARALANMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ

01.07.2022 21:50

KARAMAN'da dün aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşe Yavuz, sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti.

KARAMAN'da dün aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşe Yavuz, sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Yavuz (62) yönetimindeki 70 E 4243 plakalı otomobil kavşakta aynı yöne giden H.K. yönetimindeki 33 AFH 599 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Erhan Yavuz, eşi Hacer Çınar Yavuz (62), ağabeyi Hüseyin Yavuz (70) ve ağabeyinin eşi Ayşe Yavuz (68) yaralandı. Yaralı iki kardeş kendi imkanlarıyla, araçta sıkışan Hacer Çınar Yavuz ve Ayşe Yavuz ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıktı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Yavuz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Hacer Çınar Yavuz ise Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ayşe Yavuz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erhan Yavuz, Ayşe Yavuz , Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAMAN'DAKİ KAZADA YARALANMIŞTI; HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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