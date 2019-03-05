Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Koyun Otlatma Cinayeti

Karaman'daki Koyun Otlatma Cinayeti

1 saat önce

Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada, 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Karaman'daki Koyun Otlatma Cinayeti, System.String[]
Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada, 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemleri biten zanlı Bekir K, Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Burada gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna Bekir K, "Namus davası. Eşimin yanında bana hakaret ve küfür etti. Zaten 2 senedir beni tehdit ediyordu. Pişmanım." diye yanıt verdi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerinin herhangi bir saldırı riskine karşı şüphelinin evinin çevresinde önlem aldığı ve yakınlarının köyden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Mikail Dural (30), Esentepe Mahallesi'nde, dün koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile tartışmaya başlamış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, av tüfeğiyle yaralanan Dural olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Dural'ın yakınları, Bekir K'nin evini taşlayıp zarar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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