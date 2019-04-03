Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Okullararası Okçuluk Müsabakaları

Karaman'daki Okullararası Okçuluk Müsabakaları

1 saat önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okullararası okçuluk il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman'daki Okullararası Okçuluk Müsabakaları, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okullararası okçuluk il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk alanındaki okullararası küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk il birinciliği müsabakaları, 8 okul takımından 30 sporcunun katılımı ile düzenlendi.

Olimpik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda küçükler 20 metre, yıldızlar 30 metre, gençler ise 50 ve 70 metre atışlarında madalya mücadelesi verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Okçuluk İl Temsilcisi Recep Batman ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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