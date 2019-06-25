Son Dakika Haberleri: Karaman'daki silah kaçakçılığı operasyonu
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Karaman'daki silah kaçakçılığı operasyonu

51 dakika önce

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Karaman'daki silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler M.Ş, H.İ.T. ve Y.V, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan M.Ş. ve H.İ.T. tutuklandı, Y.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.Ş, H.İ.T. ve Y.V. gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada para kasası içerisinde ruhsatsız 18 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Polis, Karaman, Güncel
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