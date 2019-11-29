Son Dakika Haberleri: Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı
Son Dakika Güncel Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralıKaraman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı

Karaman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada karnına isabet eden kurşunla yaralanan Süleyman Atasever (24), hastaneye kaldırıldı, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Atasever arkadaşlarıyla birlikte caddedeki çay ocağı önünde oturduğu sırada yanlarına Y.Y.(17) ve E.A. (17) geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. bıçakla, E.A. ise tabancayla karşı tarafa saldırdı. Atasever karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ve E.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Atasever Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı

Karaman, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:54 Kaynak: DHA
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