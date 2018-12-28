Karaman'daki Silahlı Saldırı

Karaman
'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkeze bağlı Alaçatı
köyünde yaşanan kahvehaneye silahlı saldırı olayının ardından gözaltına alınan Aziz S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkeze bağlı Alaçatı köyünde 26 Aralık
'ta yaşanan olayda, Aziz S, Z.S. ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya
'yı yaralamıştı.
Z.S. ve B.S'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.