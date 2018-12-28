Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Silahlı Saldırı

Karaman'daki Silahlı Saldırı

49 dakika önce

Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde yaşanan kahvehaneye silahlı saldırı olayının ardından gözaltına alınan Aziz S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde 26 Aralık'ta yaşanan olayda, Aziz S, Z.S. ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya'yı yaralamıştı.

Z.S. ve B.S'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:38 Kaynak: AA

Alaçatı, Karaman, Güncel
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