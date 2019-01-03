Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı

Karaman'daki Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı

38 dakika önce

Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi daha çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaman'daki Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi daha çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde yaşanan kahvehaneye silahlı saldırı olayının ardından gözaltına alınan Burak S. ve Yücel A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde 26 Aralık'ta yaşanan olayda, Aziz S, Z.S, ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya'yı yaralamıştı.

Olaydan iki gün sonra yakalanan Aziz S. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Alaçatı, Karaman, Güncel
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