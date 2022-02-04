Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Karaman'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheli, 3'ü ev hapsi tedbiriyle olmak üzere adli kontrolle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen kişileri takibe almış, şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti. 2 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı.