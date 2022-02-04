Üye Girişi
Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

04.02.2022 12:25
Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

Karaman'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheli, 3'ü ev hapsi tedbiriyle olmak üzere adli kontrolle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen kişileri takibe almış, şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti. 2 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı.

YORUMLAR
500

Gözaltı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement