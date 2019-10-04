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Karaman'daki tarihi Büyükkoraş Köprüsü'nün onarımı sürüyor

21 dakika önce

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı ilçesine bağlı Büyükkoraş Köyü'nde bulunan tarihi Büyükkoraş Köprüsü'nün yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Karaman'daki tarihi Büyükkoraş Köprüsü'nün onarımı sürüyor, System.String[]

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı ilçesine bağlı Büyükkoraş Köyü'nde bulunan tarihi Büyükkoraş Köprüsü'nün yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milletvekili Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan restorasyon çalışmaların Karaman'a ve Büyükkoraş Köyü'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şeker açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Büyükkoraş Köprüsü Büyükkoraş deresi üzerinde yer almaktadır. Köprü doğu-batı doğrultuda yaklaşık 34 metre uzunluğunda, yaklaşık 3.22 metre genişliğindedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.05.2016 tarih ve 6653 sayılı kararı ile tescillenen tarihi Büyükkoraş Köprüsü'nün ihalesi Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.05.2018 tarihinde yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları ise 20.08.2019 tarihinde başlamış olup 20.10.2019 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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