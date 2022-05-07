Karaman'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

07.05.2022 12:51
Karaman'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

M.A.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Karaman- Konya kara yolunun 12. kilometresinde Erkan Çölmekçi (51) idaresindeki 70 FU 967 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Çölmekçi ile aynı araçtaki eşi Selda (49) ve oğlu Arda Çölmekçi (15) yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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