Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi

04.04.2023 15:00
Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi

Karaman'da içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi.

Karaman'da içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi.

Merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarındaki kazada hayatını kaybedenlerden Mevlüt Güven (34), Üzeyir Ceylan (32) ve Ali Çelik'in Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Güven'in cenazesi kent merkezindeki Ahmet Yesevi Camisine, Ceylan'ın cenazesi ise Siyahser Camisine getirildi.

Burada kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazları sonrası, Güven'in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi, Ceylan'ın cenazesi ise Siyahser Mezarlığında toprağa verildi.

Ermenek ilçesine bağlı Evsin köyüne götürülen Ali Çelik'in cenazesi de köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan Konya'ya sevk edilen yaralı Ali Gökmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde dağ yolunda dün kontrolden çıkan 06 ADY 849 plakalı cip devrilmişti. Araçtaki Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Gökmen ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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