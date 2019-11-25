Karaman'daki trafik kazasında ölen iş adamı son yolcuğuna uğurlandı

Karaman'da otomobili ile yön levhasına çarpıp hayatını kaybeden iş adamı Hasan Binici toprağa verildi.

Karaman Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Binici'nin (30) cenazesi Ahmet Yesevi Camisi avlusuna getirildi.

Binici'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırmahalle Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, dün, Karaman- Konya kara yolunun otogar alt geçidine geldiği sırada refüjdeki yön tabelasına çarpmış, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.