Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ç, Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.Ç'yi gözaltına almış, zanlının evinde yapılan aramada 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:09:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]