Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

31 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Y.G ve D.A çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Dün, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyonda Y.G ve D.A gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada 53 gram esrar ve 7 adet reçeteyle satılan hap ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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