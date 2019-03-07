Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Y.G ve D.A çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.



Dün, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyonda Y.G ve D.A gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada 53 gram esrar ve 7 adet reçeteyle satılan hap ele geçirilmişti.

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