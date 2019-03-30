Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kargo paketleriyle uyuşturucu hap sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan Aslı Dudu F (44), Selvinaz Ü (28), Ali K, Beytullah D. ve Hasan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kent girişinde gözaltına alınan Aslı Dudu F, Selvinaz Ü. ve Ali K'nin üst aramasında 180 ve gönderdikleri kargo paketlerinde 3 bin 898 uyuşturucu hap bulunmuştu. Kargo paketlerinin gönderildiği Beytullah D. ve Hasan B. de yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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