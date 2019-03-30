Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonu
57 dakika önce
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Karaman
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, kargo paketleriyle uyuşturucu hap sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan Aslı Dudu F (44), Selvinaz Ü (28), Ali K, Beytullah D. ve Hasan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında kent girişinde gözaltına alınan Aslı Dudu F, Selvinaz Ü. ve Ali K'nin üst aramasında 180 ve gönderdikleri kargo paketlerinde 3 bin 898 uyuşturucu hap bulunmuştu. Kargo paketlerinin gönderildiği Beytullah D. ve Hasan B. de yakalanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA
İstanbul'da Dev Terör Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi