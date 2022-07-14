Zanlının yapılan üst aramasında 136.5 gram metamfetamin, 8 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet bong ve payp olarak bilinen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yarayan muhtelif malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira nakit para ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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