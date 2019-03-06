Son Dakika Haberleri: Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Kadın 3 Şahsa Tutuklama

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Kadın 3 Şahsa Tutuklama

53 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Kadın 3 Şahsa Tutuklama, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 araçta ve 2 evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Mersin ve Antalya'dan Karaman'a getirildiği tespit edilen 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan G.P. (43), D.G. (44) isimli kadınlar ile A.G. (48), tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ü.P. (52) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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