Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Haziran'da kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.A, F.G, M.V.A, M.O.B, Y.Ö, A.A. ve E.K. adliyeye sevk edildi.

Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 7'i daha tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si daha tutuklandı - Son Dakika

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