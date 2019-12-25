Karaman'dan büyükbaş hırsızlığına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'dan büyükbaş hırsızlığına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

Karaman'dan büyükbaş hırsızlığına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

6 saat önce

Karaman'da büyük baş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 1 kişi Şanlıurfa'da yakalandı.

Karaman'dan büyükbaş hırsızlığına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı, System.String[]

Karaman'da büyük baş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 1 kişi Şanlıurfa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre 6 Kasım'da Karaman merkeze bağlı Kameni Köyü'nde C.G isimli şahsa ait 3 adet büyükbaş hayvan çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri 60 plakalı bir kamyonetin olaya karıştığını belirledi.

Kamyonetin Şanlıurfa ilinde ikamet eden M.A.E'ye ait olduğunu tespit eden ekipler Şanlıurfa'ya giderek şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da adliyeye çıkartılan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şanlıurfa, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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