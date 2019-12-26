Karaman'dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Karaman'dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Karaman'a bağlı Kameni köyünden çaldığı 3 adet büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı.

Karaman'dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Karaman'a bağlı Kameni köyünden çaldığı 3 adet büyükbaş hayvanla Şanlıurfa'da yakalanan şahıs tutuklandı.


Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay merkeze bağlı Kameni köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 adet büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark eden C.G. (49) durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 60 plakalı bir kamyoneti şüpheli olarak tespit etti. Kamyonetin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aracın olaydan 1 gün sonra Şanlıurfa'ya gittiğini öğrendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen ekipler, birlikte düzenledikleri operasyonla M.E'yi (29), evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kondu. - KARAMAN

Şanlıurfa, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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