Karaman'dan Elazığ'a 8'inci yardım tırı da yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'dan Elazığ'a 8'inci yardım tırı da yola çıktı - Son Dakika

Karaman'dan Elazığ'a 8'inci yardım tırı da yola çıktı

21 dakika önce

KARAMAN (İHA) – Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen, AK Parti Karaman İl Başkanlığının da destek verdiği Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'a uğurlandı.

Karaman'dan Elazığ'a 8'inci yardım tırı da yola çıktı, System.String[]

KARAMAN (İHA) – Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen, AK Parti Karaman İl Başkanlığının da destek verdiği Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'a uğurlandı.


Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin birçok ilinden depremin yaralarını sarmak için yardımlar yola çıkıyor. Karaman'dan yola çıkan tırlara, tasnif edilmiş ve ayrıştırılmış temel gıda malzemeleri, bebe bisküvileri ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 1 yardım tırı daha eklendi.


Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde maalesef birçok vatandaşımız evlerini ve yakınlarını kaybetti. Karamanlı vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizi korusun" dedi.


Hazırlanan yardım tırı dualarla birlikte Elazığ'a doğru yola çıktı. - KARAMAN

Karaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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