Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 2 tır törenle uğurlandı.

Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 2 tır törenle uğurlandı.


STK Platformu, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tırlar, İdlib'e gönderilmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yola çıktı.


Platform Başkanı Yunus Özdemir burada yaptığı konuşmada, yardımlara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.


Yapılan duanın ardından yardım tırları yola çıktı.


Programa AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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