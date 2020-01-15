Karaman'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Karaman'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır törenle uğurlandı.

Karaman'dan İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır törenle uğurlandı.


STK Platformu ve Ermenek ilçesindeki hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tır, İdlib'e gönderilmek üzere Karaman'dan yola çıktı.


Törene katılan Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, savaş başladığından bu yana İdlib'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.


Türk milleti olarak geçmişten bugüne ihtiyacı olan herkese nasıl yardımcı olunduysa bugün de aynı inanç ve duygularla bölge insanına sahip çıkacağını ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:


"Yaşanan savaş ve ağır kış şartları nedeniyle zor durumda kalan bölgedeki kardeşlerimize yardım ve desteğimizi hem yurtiçinde hem yurtdışında sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemiz her zaman tüm mazlumlara kucak açmıştır. Karaman halkı bu hassasiyet ve duygular içerisinde kampanyaya canı gönülden destek ve katkı sağlamıştır."


STK Platformu Başkanı Yunus Özdemir de, "Bölgede uzun zamandır süren bir savaş yaşanıyor. Bununla birlikte kışın ağır şartlarının hüküm sürdüğü bölgede insanlar zor durumda ve kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Karaman sivil toplum kuruluşları ve Karaman halkı olarak biz de bölgede yaşayan kardeşlerimizin yanında olmak, kanayan yaralarını sarabilmek ve kardeşlerimizin güven ve selamet içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından yardım tırı yola çıktı.

Karaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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