Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika
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Karaman'dan kısa kısa

23.05.2022 13:29
Karaman'dan kısa kısa

Karaman'da, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Karaman'da, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun'un başkanlığında yapıldı.

Vali Akkoyun, Karaman Valiliğindeki toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan görevlerin fedakarlıkla, gayretle ve samimiyetle yapılması gerektiğini belirtti.

Hep birlikte yüksek bir gayret ortaya koyarak, vatandaşın ve nihayetinde cenabı Hakk'ın rızasına nail olmak herkesin en büyük hedefi olacağını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti.

"İki tür yönetici vardır; biri çalıştığı yer ve makamıyla değer kazanan, bir diğeri de çalıştığı yer ve makama değer katan yöneticidir. Bizim beklentimiz ve hedefimiz elbette ikincisidir. Yani kuruma ve makama değer katan yönetici olmaktır. Dünyada da ülkemizde de yönetimden beklenti değişiyor. Yaşanan çok hızlı değişim, eski tarz idare usullerini yetersiz hale getirmektedir."

Vali Akkoyun kütüphanede incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Halk Kütüphanesi ve Piri Reis Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden kurumun işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Akkoyun'a ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan eşlik etti.

Vali Akkoyun tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kentte bulunan tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Yemiş'in de eşlik ettiği ziyaretlerde, Hürrem Dayı evi, Tartan Evi, Çeşmeli Kilise, Karaman Kalesi, Hatuniye Medresesi, Karaman Müzesi, Yunus Emre Camii ve türbesini ziyaret eden Akkoyun, yetkililerden bilgi aldı.

Akkoyun, incelemelerinde eksiklik gördüğü konularda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA

Karaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

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