Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika
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Karaman'dan kısa kısa

28.05.2022 15:40
Karaman'dan kısa kısa

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat İl Komisyonu, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında toplandı.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat İl Komisyonu, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında toplandı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan KÖYDES Projesi dahilinde yürütülen çalışmaları içeren sunum yapıldı.

Toplantı, Merkez ilçe köylerimize yapılacak yatırımların komisyon tarafından belirlenmesinin ardından görüş ve temennilerle bitirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki programda, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması konuları görüşüldü.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

"Anadolu'yuzBİZ" Projesi Öğrencilerinden Vali Akkoyun'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Anadolu'yuzBİZ" projesi kapsamında Denizli'den gelen 40 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in öncülüğünde Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Akkoyun, projenin içeriği ve hedefi hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, bu hususta gençlerin ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla yürütülen "AnadoluyuzBİZ" projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde dört gün sürecek projede gençler, düzenlenecek çeşitli aktivitelerin yanı sıra Karaman'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

OSB Yönetim Kurulundan Vali Akkoyun'a ziyaret

Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ve beraberindeki heyet, Vali Tuncay Akkoyun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Akkoyun, bir süre sohbet ettiği Boynukalın ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika


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