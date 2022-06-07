Karaman'dan kısa kısa

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman İl Genel Meclisini ziyaret ederek, meclis toplantısına katıldı.

Akkoyun, burada, Karaman'da çok güzel hizmetlerin yapıldığını, bundan sonra da önemli işler yapılacağını belirtti.

Konuşmasında İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi işbirliğini vurgulayarak, güç birliği halinde vatandaşlara kamu hizmetlerini ulaştırmak için azami gayret gösterileceğine dikkat çeken Vali Akkoyun, "Karaman'ımızın altyapı ihtiyacını en kısa sürede tamamlayıp, verilen altyapı hizmetlerini de iyileştirmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Muhtarların ve İl Genel Meclisi üyelerinin köylere ve mahallelere hizmetlerin ulaştırılmasındaki rolüne dikkati çeken Akkoyun, şunları kaydetti:

"Karaman'daki köylerimizin refah seviyesini yükseltip, daha yaşanılabilir bir ortamı köylülerimize sağlamak için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın ikamet ettikleri yerlerde, mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamalarını temin etmek hepimizin sorumluluğudur. Sizler seçildiğiniz bölgelerde; ihtiyaçların belirlenmesi, işlerin planlanıp ardından projelerin geliştirilmesi hususunda kritik rol üstlenmektesiniz. Bu konularda genel idareye de yönlendirici olmanızı bekliyoruz."

Vali Akkoyun yapımı planlanan 2. OSB alanında inceleme yaptı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yapılması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den proje alanı ile ilgili bilgi alan Akkoyun, yeni OSB'nin ülke ve Karaman ekonomisine katkısının büyük olacağını söyledi.