Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika
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Karaman'dan kısa kısa

08.06.2022 15:11
Karaman'dan kısa kısa

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, merkeze bağlı Taşkale köyündeki İncesuyu Mağarası ve tahıl ambarlarını gezdi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, merkeze bağlı Taşkale köyündeki İncesuyu Mağarası ve tahıl ambarlarını gezdi.

Akkoyun, içerisinde çok sayıda sarkıt, dikit ve traverten havuzlar bulunan yaklaşık bin 300 metre uzunluğundaki İncesu Mağarasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra tahıl ambarlarında da gözlemlerde bulunan Akkoyun, Karaman'da sağlık ve kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan bu mekanların tanınırlığını sağlayarak turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan Avrupalı eğitimci ve öğrencileri ağırladı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Zorbalıktan Dostluğa" isimli Erasmus+ proje ekibi İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Karaman Lisesi'nin yürüttüğü "Zorbalıktan Dostluğa" isimli Erasmus+ projesi kapsamında, İtalya, Çekya, Polonya ve Romanya ile Mersin Şehit Mustafa Sarı Ortaokulundan şehre gelen öğrenci ve öğretmenler, projenin aşamaları, gerçekleştirilen çalışma ve hareketliliklere ilişkin deneyimlerini aktardı.

Çalışkan, ülkeler arası farklılıkların ve gelişmişliklerin insanlık yararına ortak deneyime dönüşmesinin önemine değindi.

Elde edilen başarıların daha fazla kişi üzerinde olumlu etkiye dönüşmesi için ortak bir çaba olduğunu belirten Çalışkan, "Akran zorbalığının oluşmaması veya giderilmesine yönelik başarılı yöntem ve teknikler, farklı uygulamalar, atölye çalışmaları ve sunumları ile ülkeler arası öğrenci ve eğitimci etkileşimi, iletişimi güçlü tutuluyor. İnanıyorum ki sömürüden uzak, insana hizmet bakış açısına sahip her kültür ve medeniyet insanlığın bugüne olduğu kadar yarınlarına da derin izler bırakacak." dedi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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