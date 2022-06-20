Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika
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Karaman'dan kısa kısa

20.06.2022 16:17
Karaman'dan kısa kısa

Karaman'da 2022 yılı finansman desteği programı bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Karaman'da 2022 yılı finansman desteği programı bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Mevlana Kalkınma Ajansı ile milletin faydasına daha nice projelere imza atacaklarını belirtti.

Valilik olarak planlanan her projeye destek olmaya hazır olduklarını aktaran Akkoyun, "Projenin bölgemiz iş insanları ve esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. MEVKA Genel Sekreterine ve tüm MEVKA çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Toplantıda, 2022 yılında, imalat sanayinde verimliliğin artırılması ve ilçelerde genç istihdamın sağlanması amacıyla küçük ve orta büyüklüklerde işletmeler ile belediye işletmelerine yönelik Finansman Desteği Programı'nın kapsamı, bütçesi ve programın öncelikleri gibi konular görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, okul müdürleriyle bir araya geldi

Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, okul müdürleri ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Morkoç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi hakkında bilgi verdi.

Projeyle eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, temel beceri eğitim desteği, kültürel ve sportif destekler ve öğrenci velilerine yönelik desteklerin hedeflendiğini belirten Morkoç, "İyileştirme kapsamına alınan anaokulu, ana sınıfları, ilkokullar ve ortaokullar eğitim materyali açısından güçlendirilecek. Hikaye, masal, şiir kitabı, sesli kitap desteği sağlanacak. Yine proje kapsamında özel çocuklara özel materyal temini yapılarak müzik odalarına enstrüman ve spor malzemesi verilecek." diye konuştu.

Karaman Valisi Akkoyun, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Kemal Önder Demirkollu, ziyarette Akkoyun'a cemiyetin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akkoyun, Karaman'daki genel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika

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