Karaman'dan kısa kısa

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Merkez Morcalı köyünde asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Akkoyun, KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) 2022 Yatırım Programı dahilinde, Karaman İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve 4,6 kilometre uzunluğa ve ortalama 6 metre genişliğe sahip olan yolun asfalt kaplama çalışmaları hakkında Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den bilgi aldı.

Akabinde Akkoyun, asfalt çalışmalarında görevli çalışanlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Vali Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübüne ziyaret

Vali Tuncay Akkoyun, 2022-2023 sezonunun açılış antrenmanı nedeniyle Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada Vali Akkoyun, Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir süre sohbet edip, futbolcuların antrenmanını seyretti.

Ziyarete, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve OSB Başkanı Kemal Boynukalın'da katıldı.

Vali Tuncay Akkoyun'dan OSB'ye Ziyaret

Vali Tuncay Akkoyun, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ile bir süre görüştü.

OSB Yönetim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren Akkoyun, Boynukalın'dan OSB bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, Karaman'ın kalkınmasında OSB'nin önemine dikkat çekerek, OSB Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.