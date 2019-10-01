"Karaman'dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi" açıldı

Karaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan "Karaman'dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.



Karaman Devlet Hastanesi Sergi Salonunda gerçekleştirilen sergide, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle danışanlara iş ve uğraş terapisi yöntemiyle yaptırılan Karaman'ın tarihi kültürel ve yöresel özelliklerine yönelik ünlü şahsiyetlerden, Karaman mutfağına ve el sanatlarına kadar birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler yer alıyor.

Sergiyi gezerek bir süre incelemelerde bulunan Karaman Valisi Fahri Meral, emeği geçen danışanlara teşekkür ederek sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Sergiye, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman AK Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz, hastane personeli ve kursiyerler katıldı.